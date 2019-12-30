Мнение: Рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в России

30.12.2019, 15:50, Разное

Рост сельхозпроизводства. По итогам 11 месяцев объём производства сельхозпродукции вырос на 4,1%, до 5 трлн 461,3 млрд рублей.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в январе-ноябре выросло на 1,8%, до 13,4 млн тонн (в живом весе).

Производство молока за 11 месяцев выросло на 2,1%, до 29 млн тонн

Производство яиц в январе-ноябре сократилось на 0,2%, до 41,2 млрд штук

О других видах продукции см. https://sdelanounas.ru/blogs/1…

Ps от vem. Кстати, за 10 месяцев РФ экспортировала на Украину 60,090 тысяч тонн свинины! Кто бы такое мог представить!

Источник: Конт



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