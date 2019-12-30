Автоновости: УАЗ Пикап больше не главный пикап России (временно)

Подведены итоги ноябрьских продаж легких грузовиков в нашей стране: несмотря на заметную потерю популярности, у сегмента снова сменился лидер. Ульяновский же пикап в последний месяц осени потерял почти 40% покупателей, но все равно претендует на звание бестселлера.

В ноябре в нашей стране купили 1,2 тысячи новых пикапов – это на 13% меньше, чем в ноябре 2018-го. Почти столько же потеряла в продажах модель, оказавшаяся самым востребованным пикапом ноября. По данным агентства "Автостат", ею стала Toyota Hilux, разошедшаяся тиражом в 320 экземпляров.

Названы автомобили, не теряющие в цене при перепродаже

На втором месте – еще один выходец из Японии Mitsubishi L200: этот пикап купил 301 россиянин, и этот показатель на 8% меньше, чем в прошлом году. Продажи же ульяновского УАЗ Пикап просели по сравнению с ноябрем 2018-го сразу на 37% и составили 282 машины. Таким образом, октябрьский лидер опустился на третью позицию.

Возможно, такое падение продаж связано с недавним анонсом, сделанным УАЗом: на заводе пообещали в скором времени оснастить пикап той же автоматической коробкой, что уже устанавливается на "Патриот". Не исключено, что некоторые потенциальные покупатели решили дождаться этого события.

В то же время по итогам 11 месяцев 2019 года УАЗ Пикап остается лидером сегмента. Он разошелся по стране тиражом в 3 259 машин, тогда как у его основных соперников Toyota Hilux и Mitsubishi L200 продажи составили 2 773 и 1 812 экземпляров соответственно.

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