Мнение: Между плохим и очень плохим

Вице-премьер Дмитрий Козак (📸), 25 декабря:

«Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России»

Он же, 27 декабря:

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим».

Ну, вот как крупнейшая компания России, монополист в экспорте газа могла дойти до такой жизни, что у нее остается выбор между плохим и очень плохим? Кто так составляет контракты? Кто так защищается в судах?

Кремль вообще должен быть в бешенстве — он своими руками профинансировал усиление военной мощи Украины: 21 декабря был согласован платеж (https://t.me/SerpomPo/4873), а уже 26 декабря минобороны Украины объявило (http://www.mil.gov.ua/news/2019/12/26/v-minoboroni-ukraini-uklali-kontrakti-na-postachannya-drugoi-partii-javelin-virobnicztva-ssha/) о закупке ракетных комплексов Javelin.

Но опять никто не виноват. Думаете, хотя бы сняли с должности госменеджера? Нет…

Из рук вон плохое управление госкомпаниями в России — норма жизни. А госменеджерам прощается все, если они дружат с президентом.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Никто не вправе решать, когда артисту уходить со сцены, он имеет право даже умереть на ней, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова музыкального критика Сергея Соседова и певца Прохора Шаляпина о том, что «старым» артистам пора освободить сцену. Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару […]