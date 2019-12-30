Мнение: Маникюр для лошади

Я очень не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Даже тех, кого я сама не переношу на дух.

Ксения Собчак, отвечая на вопрос, знает ли она, кем была Яна Рудковская в прошлом, с издёвкой заявила, что та работала в маникюрном салоне.



Фото: Соцсети

Яну Рудковскую такое предательство и наглая ложь возмутили. И знаете, ради объективности, я могу тоже сказать: Ксения просто врунья.

Но давайте, прежде чем я докажу ложь Ксении, сначала послушаем Яну? Это — важно.

Вот, что рассказала Рудковская:

«Ксюша , дорогая , я тебя очень люблю ,но мы же с тобой это не раз обсуждали !!! Я никогда не работала в салоне «Маникюра» !

Когда я познакомилось с моим бывшим мужем Виктором Батуриным -он был клиентом моего салона , где я была владелицей и работала врачом -косметологом после окончания Алтайского Государственного Медицинского университета !

В моем центральном салоне на Парковой 2 в Сочи ( 750 метров ) было 3 кабинета маникюра и даже 3 педикюра ) 10 мастеров в смену парикмахеров и 4 кабинета косметологии и солярий )

Про какой салон маникюра ты все время говоришь ?))) тогда таких салонов не было и в помине ) Это только лет 10 назад появилось !

Меня Маша Федорова знает 17 лет и Ксюша Соловьева 17 , спроси у них ) Я бы может и промолчала если бы мы с тобой это не обсуждали и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь , но ты снова про это говоришь ) А так как ты всегда говоришь только правду , , и при этом упоминаешь мою фамилию, то вынуждена поправить тебя уже 3 раз ) уж не обессудь)».

То есть, Яна прямым текстом намекает, что Собчак нагло врёт. В лучших традициях латинского права называет двух свидетелей, которые могут подтвердить её версию с условным названием «Не маникюрша, а владелица салона».

Видео: Соцсети

Что ж, позиция Яны звучит убедительнее. Лично я верю больше ей, чем Ксении. Но у меня, простите, есть и свои доводы. Давайте обсудим, что это за салон такой?

Как по мне, так вряд ли господин Батурин посещал маникюршу и педикюршу. Вместе с тем, все участковые милиционеры знают, что под вывесками маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели.

А теперь вернёмся в реальность: конец 90-х, Сочи, 750 метров салона, 10 кабинетов-комнат и 10 мастеров, впахивающих в три смены, в одну из которых любит приходить Батурин с друзьями. Это всё рассказала сама Рудковская — не я.

А теперь давайте подумаем: можно ли назвать бабу Ягу маникюршей при таких вводных? Как по мне, так её род занятий в Сочи назывался всё-таки как-то иначе.

И давайте совсем уж начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся, якобы, на врача на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?

Можно насосать на бордель, но на салон красоты — это очевидная ложь.

Так что Ксюшенька Собчак в очередной раз соврамши. Думала, зараза, что Яна с ней спорить не станет, побоявшись сочинской правды, но ошиблась: баба Яга настолько отморожена, что кинулась в оправдания, не подумав как всегда о последствиях.

Сама себя с головой сдала.

Так кем ты была в Сочи, Яна? Расскажи нам об этом! Откуда денежки на салон взяла или это всё-таки был не совсем тот салон, о котором было написано на вывеске?

Развей сомнения о своём тёмном прошлом, баба Яга!

Источник: Лена Миро

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