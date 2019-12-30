Путин не упомянул Зеленского в новогоднем поздравлении мировым лидерам

30.12.2019, 15:30, Новости дня

Президент России Владимир Путин направил поздравления с новогодними и рождественскими праздниками главам иностранных государств и правительств, а также руководителям международных организаций. В списке, обнародованном на сайте Кремля, нет фамилии президента Украины Владимира Зеленского.

Свои поздравления Путин направил главам стран СНГ, непризнанных Абхазии и Южной Осетии, президентам латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы. Он поздравил папу римского, лидеров стран Евросоюза, США, Израиля, Индии, Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Японии, Кубы, Сербии, Турции, ЮАР.

Российский лидер также поздравил руководителей международных организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерреша и главного исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву. А также ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в том числе, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.

В преддверии Нового 2015 года Путин впервые не поздравил президента Украины – на тот момент им стал Петр Порошенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Никто не вправе решать, когда артисту уходить со сцены, он имеет право даже умереть на ней, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова музыкального критика Сергея Соседова и певца Прохора Шаляпина о том, что «старым» артистам пора освободить сцену. Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика