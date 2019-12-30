Видео: Как отличаются новогодние обращения в разных странах

Далеко не все мировые лидеры поздравляют своих сограждан накануне Нового года. Кто-то этого вообще не делает, кто-то обращается к соцсетям, а кто-то уже сделал это в Рождество.
Теги:
праздники
,
Новый год
,
Рождество
,
мировые лидеры
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Никто не вправе решать, когда артисту уходить со сцены, он имеет право даже умереть на ней, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова музыкального критика Сергея Соседова и певца Прохора Шаляпина о том, что «старым» артистам пора освободить сцену. Ранее Соседов раскритиковал возвращение на сцену «немощной» и «еле дышащей» Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- За работу ВАДА Россию обяжут заплатить миллионы долларов / 9 декабря
- Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки» / 10 декабря
- В мире: Безбожная Европа прогневала мусульманский мир / 26 ноября
- Названа дата снятия Китаем дополнительных пошлин на товары из США / 19 декабря
- Под Белгородом водитель автобуса заставил школьницу просить деньги у пассажиров / 14 декабря
- Немецкий эксперт назвал наиболее вероятный сценарий в отношениях РФ и Германии / 5 декабря
- Владельца приюта «Дружок», где от истощения погибли десятки собак, приговорили к 3 годам колонии / 24 декабря
- Опубликовано видео испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун» / 7 декабря