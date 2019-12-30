Видео: Как отличаются новогодние обращения в разных странах

Далеко не все мировые лидеры поздравляют своих сограждан накануне Нового года. Кто-то этого вообще не делает, кто-то обращается к соцсетям, а кто-то уже сделал это в Рождество.

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