64 освобожденных украинца находятся в больнице «Феофания», большинство останутся там на новогодние праздники – замглавврача

64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице «Феофания», заявил на брифинге 30 декабря заместитель главного врача больницы Андрей Строкань, сообщает LB.ua.

«Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы «Феофания». Сегодня еще доехал один пациент… Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников», – сказал он.

Строкань отметил, что все пациенты прошли общие клинические обследования – УЗИ, ЭКГ, рентген легких, всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Установлено, что большинство нуждаются в стоматологической помощи, почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

«Тяжелых пациентов, критических нет… Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести… Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований», – добавил врач.

Все находящиеся в «Феофании» – гражданские лица. Освобожденных украинских военных доставили в Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» в Киеве.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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