В ДНР помиловали подростков, устроивших подрыв инфраструктуры в 2016 году

30.12.2019, 15:30, Новости дня

Глава ДНР Денис Пушилин помиловал нескольких несовершеннолетних, совершивших подрывы в 2016 году инфраструктурных объектов на территории республики. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Сегодня Глава ДНР помиловал малолетних диверсантов, которые 2,5 года назад устроили диверсию в Ясиноватой», – сообщила омбудсмен, передает «Донецкое агентство новостей».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев вербует в диверсанты несовершеннолетних.



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