Ольга Бузова и Давид Манукян обменялись взаимными признаниями в любви

Ранее Манукян уже сообщал о своих чувствах к певице. Слухи о романтических отношениях с известным блогером официально подтвердила и сама Бузова. Новым признанием в необычной форме ответил ей избранник в Instagram-аккаунте.
Давид Манукян разместил на своей странице сюжетный ролик, где исполнил роль немого юноши, пригласившего девушку на свидание. Ею оказалась Ольга Бузова, для которой физическое несовершенство молодого человека не стало преградой. Ситуация разрешилась признанием влюбленного в том, о это была лишь шутка, а говорить о любви он способен. Для настоящей любви слова не нужны, считает Манукян, ведь это чувство, благодаря которому существует наша жизнь. Далее следует непосредственное обращение к той, что подарила ему свою любовь.
В новом году блогер желает всем найти свое счастье. Фолловеры восторженно прокомментировали видео, назвав его душевным и искренним.
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