Вопрос дня: Как правильно запускать новогодний фейерверк?

В сентябре 2013 года 33-летний житель Новосибирска решил запустить фейерверк на даче. Вышло неудачно – мужчина лишился пальцев, глаз, а также получил ожоги туловища.

Летом 2015-го произошел еще более трагичный случай. Американец Девон Стэплс решил отметить День независимости запуском ракетницы со своей головы. От головы в итоге ничего не осталось.

В январе 2018-го пострадала квартира. Житель уральской Верхней Пышмы решил собрать фейерверк собственноручно, у себя дома. Произошел взрыв, квартира загорелась, три окна остались без стекол. Хозяин выжил – в тот момент он находился в другой комнате.

В Москве еще недавно новогодняя ночь подпадала под закон о тишине, а это значило, что на любого любителя запустить ракеты, петарды и прочее смело можно было пожаловаться. Сейчас нет – как и во многих других регионах страны, первая ночь нового года доступна для шума. Впрочем, ограничения никогда никого не останавливали.

Каждый год МЧС без устали «напоминает», как именно и где именно стоит запускать фейерверки, хотя правила остаются неизменными. Их на самом деле довольно много, и с ходу запомнить все вряд ли удастся. Здесь и нюансы относительно места запуска, и площадки, и ветра, и расстояния, и действия до, во время и после поджига фитиля.

Но есть семь железобетонных правил, на которые стоит ориентироваться абсолютно всем:

– всегда читайте инструкцию;

– от любого здания или объекта до места запуска должно быть не меньше 20 метров, если есть риск возгорания – то 100 метров;

– запускать фейерверк нужно с ровной площадки, тщательно (снегом или чем-то еще) закрепив коробку в вертикальном положении;

– при сильном ветре лучше забыть о запуске;

– поджигая фитиль, нельзя наклоняться над фейерверком;

– смотреть за салютом можно только с расстояния 25-30 метров от места запуска, причем с наветренной стороны;

– если фейерверк не запустился, нужно подождать как минимум 15 минут, а затем залить его водой и выбросить.

Да, и запускать фейерверк, конечно, нужно на улице. Бенгальских огней это тоже касается, поскольку при горении они выделяют вредные окиси.

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