«Транснефть» провела выплаты еще 18 компаниям из Казахстана за «грязную нефть»

30.12.2019, 15:26, Новости дня

«Транснефть» выплатила 18 нефтяным компаниям из Казахстана компенсацию за некондиционную нефть, об этом сообщила пресс-служба компании «Казтрансойл».

«В рамках подписанных соглашений между ПАО «Транснефть» и АО «Казтрансойл», выступающим от имени 38 казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга, еще 18 казахстанским нефтяным компаниям произведены выплаты со стороны ПАО «Транснефть». Ранее выплаты были произведены 14 компаниям», – отметили в казахстанской компании, передает ТАСС.

Отмечается, что всего из 38 казахстанских компаний компенсацию за загрязненную нефть получили 32.

В апреле Министерство энергетики Казахстана сообщили, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» будет урегулирован на уровне компаний «Казтрансойл» и «Транснефть».



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