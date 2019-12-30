«Взвешенное решение»: Богомолов так назвал назначение Рыжакова худруком «Современника»

30.12.2019, 15:21, Разное

Виктор Рыжаков, по сообщению ТАСС, назначен на должность художественного руководителя театра «Современник». Это решение поддержал режиссер Константин Богомолов, назвав его «взвешенным» в своем Instagram-аккаунте.
Виктор Рыжаков, ранее возглавлявший Центр имени Всеволода Мейерхольда, по мнению Богомолова, доказал свое право руководить одним из лучших театров страны. Он единственный наследник стиля и духа «Современника», «блистательно работающий с актерами», прокомментировал свое высказывание режиссер театра и кино. Он пожелал коллеге успеха на новом поприще.

Тяжелая утрата, которую понесла отечественная культура в связи со смертью 86-летнего художественного руководителя театра Галины Волчек, еще свежа в памяти не только представителей искусства, но и всей общественности. Тем более важно, чтобы в этот трагический период дело знаменитой актрисы и режиссера было продолжено лучшим из лучших, считает Богомолов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Виктор Рыжаков, по сообщению ТАСС, назначен на должность художественного руководителя театра «Современник». Это решение поддержал режиссер Константин Богомолов, назвав его «взвешенным» в своем Instagram-аккаунте. Виктор Рыжаков, ранее возглавлявший Центр имени Всеволода Мейерхольда, по мнению Богомолова, доказал свое право руководить одним из лучших театров страны. Он единственный наследник стиля и духа «Современника», «блистательно работающий с актерами», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика