«Взвешенное решение»: Богомолов так назвал назначение Рыжакова худруком «Современника»

Виктор Рыжаков, по сообщению ТАСС, назначен на должность художественного руководителя театра «Современник». Это решение поддержал режиссер Константин Богомолов, назвав его «взвешенным» в своем Instagram-аккаунте.

Виктор Рыжаков, ранее возглавлявший Центр имени Всеволода Мейерхольда, по мнению Богомолова, доказал свое право руководить одним из лучших театров страны. Он единственный наследник стиля и духа «Современника», «блистательно работающий с актерами», прокомментировал свое высказывание режиссер театра и кино. Он пожелал коллеге успеха на новом поприще.

Тяжелая утрата, которую понесла отечественная культура в связи со смертью 86-летнего художественного руководителя театра Галины Волчек, еще свежа в памяти не только представителей искусства, но и всей общественности. Тем более важно, чтобы в этот трагический период дело знаменитой актрисы и режиссера было продолжено лучшим из лучших, считает Богомолов.

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Последнее: Виктор Рыжаков, по сообщению ТАСС, назначен на должность художественного руководителя театра «Современник». Это решение поддержал режиссер Константин Богомолов, назвав его «взвешенным» в своем Instagram-аккаунте. Виктор Рыжаков, ранее возглавлявший Центр имени Всеволода Мейерхольда, по мнению Богомолова, доказал свое право руководить одним из лучших театров страны. Он единственный наследник стиля и духа «Современника», «блистательно работающий с актерами», […]