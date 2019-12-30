Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после своего конфликта с Водонаевой

Актёр Иван Охлобыстин принёс извинения проституткам после скандала с Алёной Водонаевой. Телеведущая призвала женщин РФ «не рожать рабов» для страны.

Она сделала заявление против проекта о запрете абортов и презрении в отношении семей, которые при жизни в нищете растят сразу нескольких детей. Охлобыстин встретил такие слова словами о том, что Водонаева является «ещё одной проституткой». После возникшего скандала актёр извинился перед проститутками, отметив, что у них ситуация сложилась «по нужде», а у других лиц «от жира».

Водонаева встретила его слова критичным постом на странице в Instagram. Телеведущая удивилась словам Охлобыстина. Она отметила, что не подозревала о наличии у актёра интереса к проституткам. Водонаева подчеркнула, что при появлении в старости желания войти в древнейшую профессию обязательно отправит прайс для артиста.

«И всё же мне трудно представить сумму, которая вызовет влечение к вам со стороны женщины», — пояснила знаменитость.

Водонаева выразила надежду, что у сыновей Охлобыстина не будет «женского качества» называть незнакомых проститутками. При этом в комментариях к посту оказалось много сторонников Охлобыстина.

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