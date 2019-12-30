Иван Охлобыстин извинился перед проститутками после своего конфликта с Водонаевой

Актёр Иван Охлобыстин принёс извинения проституткам после скандала с Алёной Водонаевой. Телеведущая призвала женщин РФ «не рожать рабов» для страны.
Она сделала заявление против проекта о запрете абортов и презрении в отношении семей, которые при жизни в нищете растят сразу нескольких детей. Охлобыстин встретил такие слова словами о том, что Водонаева является «ещё одной проституткой». После возникшего скандала актёр извинился перед проститутками, отметив, что у них ситуация сложилась «по нужде», а у других лиц «от жира».
Водонаева встретила его слова критичным постом на странице в Instagram. Телеведущая удивилась словам Охлобыстина. Она отметила, что не подозревала о наличии у актёра интереса к проституткам. Водонаева подчеркнула, что при появлении в старости желания войти в древнейшую профессию обязательно отправит прайс для артиста.
«И всё же мне трудно представить сумму, которая вызовет влечение к вам со стороны женщины», — пояснила знаменитость.
Водонаева выразила надежду, что у сыновей Охлобыстина не будет «женского качества» называть незнакомых проститутками. При этом в комментариях к посту оказалось много сторонников Охлобыстина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Виктор Рыжаков, по сообщению ТАСС, назначен на должность художественного руководителя театра «Современник». Это решение поддержал режиссер Константин Богомолов, назвав его «взвешенным» в своем Instagram-аккаунте. Виктор Рыжаков, ранее возглавлявший Центр имени Всеволода Мейерхольда, по мнению Богомолова, доказал свое право руководить одним из лучших театров страны. Он единственный наследник стиля и духа «Современника», «блистательно работающий с актерами», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Отара дегенератов / 27 декабря
- Джереми Кларксон назвал ТОП-3 самых «унылых» автомобилей 2019 года / 21 декабря
- Сделано громкое заявление о романе Роналду с мужчиной / 29 ноября
- Мнение: «Союзное государство» может состояться только в составе России / 12 декабря
- Мнение: Врата Мордора / 14 декабря
- Мнение: Много денег / 12 декабря
- Никита Пресняков и Алёна Краснова планируют провести зимний отпуск в горах / 3 декабря
- Процесс отправки SMS-сообщения приводит к искривлению позвоночника / 29 ноября