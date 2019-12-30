Евгений Плющенко рассказал о серьезной травме на хоккее в эфире «ЯныСупер»

30.12.2019, 15:21, Разное

Фигурист любит все, что связано с его профессией, поэтому он часто играет в хоккей в составе «Ледяных волков». Недавно Евгений Плющенко получил травму, о которой пояснил в эфире «ЯныСупер».
Одна из последних игр едва не завершилась для супруга Рудковской трагедией. Во время столкновения корпусом к корпусу участник команды противников попал клюшкой Евгению Плющенко в лицо. Как пояснил олимпийский чемпион, она залетела ему под визор. «Первое ощущение – что-то произошло с глазом», — поделился муж продюсера подробностями травмы. Оказывается, спортсмен впервые за свою жизнь испугался, что останется одноглазым.

Однако телеведущая смогла совладать с эмоциями, как отметил фигурист в эфире «ЯныСупер». Его жена нормально отреагировала на происходящее во время хоккея. Сейчас Плющенко намерен лечиться.



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