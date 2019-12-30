В Москве начали проверку после сообщений об изнасиловании пациентки анестезиологом

30.12.2019, 15:19, Новости дня

Власти Москвы инициировали проверку после сообщений об изнасиловании пациентки врачом-анестезиологом в больнице Ерамишанцева, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

«Нам известно о задержании одного из сотрудников, врача-анестезиолога ГКБ имени Ерамишанцева, от руководства больницы… Со своей стороны департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка», – пояснили в департаменте, передает РИА «Новости».

До конца проверки и вынесения процессуального решения органами предварительного расследования невозможно утверждать о факте изнасилования, подчеркнули в пресс-службе.

«До настоящего времени каких-либо обращений и жалоб от пациентки и от правоохранительных органов по указанному факту ни в ГКБ имени Ерамишанцева, ни в департамент здравоохранения города Москвы не поступало», – заключили в департаменте.

Ранее в соцсетях сообщили, что в больнице Ерамишанцева врач-анестезиолог якобы изнасиловал 33-летнюю пациентку, которая находилась в одноместной палате после операции.

В декабре суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему врача в Саратове, его приговорили к 5,5 годам колонии особого режима. До этого в сети создали петицию с требованием посадить в тюрьму насильника врача. Пострадавшую после происшествия госпитализировали в больницу.



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Последнее: Власти Москвы инициировали проверку после сообщений об изнасиловании пациентки врачом-анестезиологом в больнице Ерамишанцева, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города. «Нам известно о задержании одного из сотрудников, врача-анестезиолога ГКБ имени Ерамишанцева, от руководства больницы… Со своей стороны департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка», – пояснили в департаменте, передает РИА «Новости». […]

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