Названо число питающихся фастфудом школьников в России

Фастфуд и газировку употребляют около 78% российских школьников, такие данные приводит Роспотребнадзор. Неправильное питание может привести в дальнейшем к ожирению и развитию эндокринных заболеваний, сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

«Мы провели масштабное исследование о состоянии питания школьников, полного суточного рациона школьников, такое исследование в стране еще не проводилось. Мы опросили 15 тыс. школьников и их родителей, их членов семьи, и мы знаем теперь полностью, из чего состоит рацион школьников, не только то, что школьники едят в школе, непосредственно, чем их кормят, но и то, что они съедают дома», – приводит ТАСС слова главы ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

«Этот проект мы выполняем вместе с Академией медицинских наук, вместе с Научно-исследовательским институтом питания, 78% детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки, дисбаланс этот в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения, проблеме эндокринных заболеваний», – рассказала Повпова.

В следующем году Роспотребнадзор намерен продолжать следить за тем, как питаются дети. Ведомство уже подготовило рекомендации по рациону для школьников.

Попова отметила, что в 2019 году были разработаны методические рекомендации по питанию детей в Арктике, а также «в организованных коллективах детей с нарушениями обменных процессов».



«В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Это очень важный проект, потому что он напрямую связан со здоровьем населения», – отметила глава ведомства.

Попова напомнила, что в этом году начал работать информационный ресурс, где можно узнать правила ЗОЖ и продукты, относящиеся к здоровому питанию, а в следующем году планируется запустить соответствующее приложение. «Блок приложения по молочной продукции, он уже готов, и выглядит это таким образом, что вы наводите ваш телефон, считываете штрих-код и получаете всю информацию о продукции, включая результаты надзорных мероприятий», – рассказала глава Росотребнадзора.

Ранее Росотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ожирением в России.

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