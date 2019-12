Лонгория крестила сына и дочь супругов Бекхэм

Британская бизнесвумен, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимком американской актрисы Евы Лонории, позирующей с сыном анти на руках и Харпер Севен, дочерью Бекхэм.

«Неделю назад мы праздновали самое волшебное крещение Круза и Харпер Севен. Поцелуи Еве Лонгории, лучшей крестной матери и маленькому Санти (сыну Лонгории. – «ГОРДОН»)! Мы так тебя любим», – написала она.

A week ago today we celebrated the most magical christening of Cruz and Harper Seven x xx kisses @evalongoria the best godmother x kisses little Santi! We love u so much xxx

Крестным Харпер Севен и Круза является певец Марк Энтони. Совместное фото с ним Бекхэм публиковаларанее.

I couldn’t be more proud of my children and thankful to my family, and the most wonderful Godparents * We love you @evalongoria @kenpaves @marcanthony @davidgardner x kisses

У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года.

