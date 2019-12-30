Лонгория крестила сына и дочь супругов Бекхэм

Британская бизнесвумен, бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм поделилась в Instagram снимком американской актрисы Евы Лонории, позирующей с сыном анти на руках и Харпер Севен, дочерью Бекхэм.
«Неделю назад мы праздновали самое волшебное крещение Круза и Харпер Севен. Поцелуи Еве Лонгории, лучшей крестной матери и маленькому Санти (сыну Лонгории. – «ГОРДОН»)! Мы так тебя любим», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
A week ago today we celebrated the most magical christening of Cruz and Harper Seven x xx kisses @evalongoria the best godmother x kisses little Santi! We love u so much xxx
Крестным Харпер Севен и Круза является певец Марк Энтони. Совместное фото с ним Бекхэм публиковаларанее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I couldn’t be more proud of my children and thankful to my family, and the most wonderful Godparents * We love you @evalongoria @kenpaves @marcanthony @davidgardner x kisses
У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).
Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Власти Москвы инициировали проверку после сообщений об изнасиловании пациентки врачом-анестезиологом в больнице Ерамишанцева, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города. «Нам известно о задержании одного из сотрудников, врача-анестезиолога ГКБ имени Ерамишанцева, от руководства больницы… Со своей стороны департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка», – пояснили в департаменте, передает РИА «Новости». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из цен на топливо / 23 декабря
- ЕСПЧ спустя 11 лет присудил Лимонову €19,5 тысячи из-за суда с Лужковым / 26 ноября
- Маск показал успешные испытания стекла Cybertruck после конфуза на презентации / 24 ноября
- Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в коррупции / 17 декабря
- Гаджеты: Смартфоны с лучшими камерами в 2019 году / 29 ноября
- «Россия – страна возможностей» и ОНФ запустили проект «Культурный код» / 10 декабря
- Грушко: урегулирование на Украине зависит от выполнения ранее принятых решений / 9 декабря
- Мнения американцев об импичменте Трампу разделились / 19 декабря