Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Юлия Топольницкая и другие гости вечера Константина Хабенского

На днях Константин Хабенский собрал своих знаменитых друзей в ресторане Embers Speakeasy, чтобы провести уже в четвертый раз благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь». На призыв подарить новогоднее чудо подопечным его Фонда откликнулись многие известные персоны, в числе которых Екатерина Варнава, Михаил Башкатов, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Юлия Топольницкая, Ирина Безрукова, Антон Богданов, Марина Кравец.

Екатерина Варнава Юлия Топольницкая Ирина Безрукова Юлия Хлынина

На вечере удалось собрать рекордную сумму за все время существования проекта — 4,75 миллионов рублей. Средства уже переданы в Фонд Хабенского. Благодаря им дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получат своевременную медицинскую помощь и шанс на выздоровление. За 3 года благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» собрал более 3,5 миллионов рублей и оказал помощь тридцати детям.

Наш девиз: «Благотворительность всегда должна сопровождаться улыбкой», — произнес со сцены Хабенский.

Именно поэтому само мероприятие напоминало больше праздник в кругу друзей, а не светский вечер ради «галочки». Развлекательную программу открыл номер певицы Марии Балак и детского коллектива театра-студии «Непоседы». Также перед гостями выступила кавер-группа SoldOut.

Мария Балак и «Непоседы» Кавер-группа SoldOut

Во время мероприятия звезды читали со сцены всеми любимые детские произведения, такие как «В стране невыученных уроков», «О фее снов», «Серебряное копытце» и другие. Агата Муцениеце выбрала русскую народную сказку «Морозко», Таисия Вилкова — «богатырскую» поэму А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», а Зоя Бербер — трогательный святочный рассказ Г.Х.Андерсена «Девочка со спичками».

Антон Богданов Таисия Вилкова Сергей Бурунов

Ведущий мероприятия Антон Киселев вместе с приглашенными звездами провел розыгрыш билетов на моноспектакль «Контрабас» с участием Константина Хабенского, пригласительных на шоу Comedy Club и других лотов. Специально для благотворительного аукциона бренд одежды Кети Топурии KETIone выпустил два свитшота. В качестве принта были использованы рисунки подопечных Фонда Хабенского. Официальную часть вечера завершило выступление Артура Пирожкова (Александра Реввы) с хитами «Зацепила меня» и «Она решила сдаться».

Александр Ревва и Марина Кравец Екатерина Варнава и Дмитрий Фесько Агата Муцениеце Михаил Башкатов

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Последнее: На днях Константин Хабенский собрал своих знаменитых друзей в ресторане Embers Speakeasy, чтобы провести уже в четвертый раз благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь». На призыв подарить новогоднее чудо подопечным его Фонда откликнулись многие известные персоны, в числе которых Екатерина Варнава, Михаил Башкатов, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Юлия Топольницкая, Ирина Безрукова, Антон Богданов, Марина Кравец. Екатерина […]