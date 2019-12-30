Застрявший в унитазе сын Никаса Сафронова ввязался в драку из-за чужой жены

30.12.2019, 15:12, Разное

Все началось с того, что пианист вырвал из рук шоумена крошечный бутерброд – канапе. Но по словам музыканта, всему виной стала обычная ревность.

«На самом деле все произошло из-за того, что я его приревновал к доктору Марият Мухиной… Потому, что в Марият я влюблен всем сердцем, и я пришел, чтобы сказать ей об этом. Да, я знаю, что она замужняя женщина и все такое. Но, это правда!» – заявил Стас.

По мнению Барецкого, сын Сафронова проявлял чрезмерное внимание к виновнице торжества. Ему показалось, что пианист как-то подозрительно разговаривал с ней. Кроме того, Лука нагло расталкивал окружающих, что тоже немало возмутило шоумена. В итоге Стас не смог сдержаться и накинулся на звездного наследника.

«Жалею ли я об этом?! Ну, вы знаете, жалеть о чем-то смешно! Поэтому я ни о чем не жалею! Соответственно, приносить извинения ему я не буду! Короче, Марият, извини, если что-то не так произошло. Неудобно только перед тобой! Все остальное – это ерунда!» – признался Барецкий Пятому каналу.



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Последнее: Все началось с того, что пианист вырвал из рук шоумена крошечный бутерброд – канапе. Но по словам музыканта, всему виной стала обычная ревность. «На самом деле все произошло из-за того, что я его приревновал к доктору Марият Мухиной… Потому, что в Марият я влюблен всем сердцем, и я пришел, чтобы сказать ей об этом. Да, я знаю, что она замужняя женщина и все такое. Но, это […]

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