Салат оливье и «Иронию судьбы» не позволили внести в список наследия ЮНЕСКО

30.12.2019, 15:12, Новости дня

Россия не может внести свои традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в организации.

«Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией», – пояснили в ЮНЕСКО, передает РИА «Новости».

В конце декабря депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести салат оливье, фильм «Ирония судьбы» и посещение бани 31 декабря в список нематериального культурного наследия человечества.

Ранее в декабре из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО был исключен карнавал в бельгийском Алсте. Причиной такого решения стал состоявшийся в марте карнавал, во время которого, как отмечают в организации, были допущены проявления антисемитизма.



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