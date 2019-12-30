Модели Лисовской, обвиняемой в совращении девочки, стало плохо в суде

Модель Анна Лисовская, которую обвинят в совращении несовершеннолетней сестры своего экс-возлюбленного, сына миллиардера Александра Шарыго, почувствовала себя плохо во время заседания в суде, к ней прибыла бригада врачей.

Модель арестовали в августе 2018 года после того, как она обвинила в изнасиловании и побоях сына бизнесмена Константина Шарыго Александра. Позже в отношении девушки возбудили уголовное дело, ее обвиняют в совращении сестры своего бывшего молодого человека, которой на тот момент было 13 лет. Мать Лисовской уверена, что семья бизнесмена мстит ее дочери, информирует «Рен ТВ».

Модель недавно покинула СИЗО, однако разбирательства по делу продолжаются. Суд сегодня оставил Лисовскую под подпиской о невыезде.

В январе Александр Шарыго был задержан и арестован в Бресте за хранение и перевозку наркотиков через границу, сына миллиардера приговорили к терм годам колонии.

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