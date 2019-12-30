Лавров предупредил об угрозе срыва ядерной сделки из-за США и ЕС

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может развалиться в результате предпринимаемых США шагов и непоследовательных действий ЕС, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В результате той деструктивной линии, которую Вашингтон продолжает, это важнейшее завоевание международной дипломатии – имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий – находится под угрозой развала», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из Евросоюза, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что развал сделки может нести серьезные негативные последствия для ближневосточного региона и всего мира.

«Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решений Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, да и для международных отношений в целом», – добавил глава МИД России.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли в мае 2018 года. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В российском МИДе подчеркивали, что разрушительные процессы вокруг СВПД становятся необратимыми. ЕС также призвал Иран выполнить обязательства по ядерной сделке.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2019 в 4:42 PST Материал дополняется