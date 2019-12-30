«Вазелин поможет»: Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа

Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу «Comment
out». Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник,
заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками.
В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеева
согласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке Анне Седоковой. По условиям
проекта,
Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: «Слушай, нужен
твой совет. Такое произошло недавно у меня. Была тут в сауне с друзьями и
что-то вдруг подкосило, и прямо голыми булками села на угли. У тебя же такое
было? Ты чем мазала? Конкретную мазь нужно и что мне делать? Не хочу к врачу,
там просто ожог в форме пениса. Боюсь, разлетится по СМИ. Спасибо, Ань!».
На счастье Дорофеевой, Седокова была в отличном расположении
духа. Анна почти не слушала Надю. Она заявила, что идет на празднование
собственного дня рождения и вот-вот переступит порог заведения, где ее будут
поздравлять.
«Может быть, вазелин поможет», – предложила Анна Седокова и звонко
рассмеялась. «Милая, я с удовольствием обсужу с тобой пенисы, но мне надо идти
к гостям», – продолжила хохотать вокалистка. Стоит отметить, что Надя Дорофеева в итоге получила главный приз шоу.
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Последнее: Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу «Comment out». Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник, заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками. В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеева согласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке Анне Седоковой. По условиям проекта, Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: «Слушай, нужен твой совет. […]
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