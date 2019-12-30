«Вазелин поможет»: Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа

Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу «Comment

out». Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник,

заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками.

В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеева

согласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке Анне Седоковой. По условиям

проекта,

Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: «Слушай, нужен

твой совет. Такое произошло недавно у меня. Была тут в сауне с друзьями и

что-то вдруг подкосило, и прямо голыми булками села на угли. У тебя же такое

было? Ты чем мазала? Конкретную мазь нужно и что мне делать? Не хочу к врачу,

там просто ожог в форме пениса. Боюсь, разлетится по СМИ. Спасибо, Ань!».

На счастье Дорофеевой, Седокова была в отличном расположении

духа. Анна почти не слушала Надю. Она заявила, что идет на празднование

собственного дня рождения и вот-вот переступит порог заведения, где ее будут

поздравлять.

«Может быть, вазелин поможет», – предложила Анна Седокова и звонко

рассмеялась. «Милая, я с удовольствием обсужу с тобой пенисы, но мне надо идти

к гостям», – продолжила хохотать вокалистка. Стоит отметить, что Надя Дорофеева в итоге получила главный приз шоу.

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Последнее: Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в ютуб-шоу «Comment out». Артистка выполняла различные задания, чтобы заполучить главный приз: холодильник, заполненный алкоголем, варениками и замороженными окорочками. В погоне за бесплатной едой и выпивкой Дорофеева согласилась устроить телефонный розыгрыш вокалистке Анне Седоковой. По условиям проекта, Надежде необходимо было зачитать в трубку следующий текст: «Слушай, нужен твой совет. […]