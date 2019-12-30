В астраханском кафе провалился пол вместе с посетителями

В одном из кафе Астрахани провалился пол, несколько человек пострадали, сообщили в региональном МЧС.

Площадь обрушения составила 10 квадратных метров, инцидент произошел в Трусовском районе города, в кафе «Мечта», уточнили в ведомстве, передает «Интерфакс».

В заведении были 14 человек, в том числе ребенок, пострадали четверо взрослых, их госпитализировали.

Напомним, в Москве десятилетняя школьница попала в больницу после того, как проверила стеклянный пол в учебном учреждении на прочность.

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