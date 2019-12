Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram фотографию «дачи Дмитрия Медведева на Волге». На снимке видно, что часть территории засыпана плотным слоем снега в отличие от всего окружающего пространства.

«В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть! Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо?», — написал Навальный.

View this post on Instagram

Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал её в «Он вам не Димон». ⠀ Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. ⠀ В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть! ⠀ Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? ⠀ А оплатил это кто? Правильно — вы. Так что, если у вас нет денег, то держитесь от мысли, что как минимум одной семье в России вы подарили красивый праздник и обеспечили прекрасное новогоднее настроение.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Dec 30, 2019 at 3:59am PST

Напомним, ранее ФБК выяснил, что огромный участок земли под Плесом является резиденцией Дмитрия Медведева.

По данным Навального, поместье премьера представляет собой резиденцию размером в 80 гектаров. «Это как три Кремля или 30 Красных площадей», — подчеркивает автор расследования. Стоимость резиденции основатель ФБК оценивает в 25–30 млрд рублей.

На территории дачи расположены три вертолётные площадки, башни спецсвязи и несколько подземных сооружений.

По данным агентства Руспрес, официальный владелец дачи Медведева (объекта «усадьба «Миловка») — фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР». Этой организацией учреждено ООО «Управляющая компания Фонда «ДАР», где генеральным директором является Ольга Травина. Она же возглавляет северо-западный филиал фонда «ДАР». По интересному совпадению, она же – соучредитель и генеральный директор «Фонда социально-культурных инициатив», президентом которого выступает супруга президента Светлана Медведева. «УК Фонда «ДАР» ранее имело такой же юридический адрес и телефон, которые и сейчас зафиксированы у Фонда, возглавляемого супругой Медведева.

Друг и однокурсник Медведева по юрфаку СПГбГУ Илья Елисеев возглавлял наблюдательный совет фонда. В 2014 году Pasmi.ru писало о том, что именно благодаря Елисееву фонд «ДАР» получал беспроцентные займы от Газпромбанка, которые шли на оплату строительства, а впоследствии и выкуп федеральных земель.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram фотографию «дачи Дмитрия Медведева на Волге». На снимке видно, что часть территории засыпана плотным слоем снега в отличие от всего окружающего пространства. «В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе […]