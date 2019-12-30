В МИД РФ расчитывают, что в 2020 году работа по обмену будет продолжена

В России заявили, что намерены продолжить работу по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве сообщили, что в результате обмена 29 декабря домой смогли вернуться 200 человек.

«В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом «всех на всех», но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере», – говорится в сообщении.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В России заявили, что намерены продолжить работу по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел РФ. В ведомстве сообщили, что в результате обмена 29 декабря домой смогли вернуться 200 человек. «В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со […]