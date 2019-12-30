Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо

30.12.2019, 14:51, Новости дня

В Бурятии 14-летний подросток в состоянии опьянения нанес удар ножом в лицо водителю служебного транспорта полиции, информирует региональный СУ СК.

Происшествие случилось в селе Петропавловка, сообщается на сайте ведомства.

Три подростка пили спиртное и захотели отнять игрушку у ребенка, один из них пнул мальчика ногой, после чего мать обратилась в полицию.

«Прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции… По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля», – отметили в СК.

Отмечается, что поскольку напавший не достиг возраста уголовной ответственности, предусмотренной за данное преступление, уголовного дела в отношении него не может быть возбуждено.

«Однако по результатам доследственной проверки следствие намерено направить собранные материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении указанного подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством», – заключили в ведомстве.

В октябре саратовские полицейские задержали молодого человека, пытавшегося пронести в школу нож.



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