Пьяный подросток в Бурятии ударил полицейского ножом в лицо

В Бурятии 14-летний подросток в состоянии опьянения нанес удар ножом в лицо водителю служебного транспорта полиции, информирует региональный СУ СК.
Происшествие случилось в селе Петропавловка, сообщается на сайте ведомства.
Три подростка пили спиртное и захотели отнять игрушку у ребенка, один из них пнул мальчика ногой, после чего мать обратилась в полицию.
«Прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции… По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля», – отметили в СК.
Отмечается, что поскольку напавший не достиг возраста уголовной ответственности, предусмотренной за данное преступление, уголовного дела в отношении него не может быть возбуждено.
«Однако по результатам доследственной проверки следствие намерено направить собранные материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении указанного подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством», – заключили в ведомстве.
В октябре саратовские полицейские задержали молодого человека, пытавшегося пронести в школу нож.
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