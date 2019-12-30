Киев заявил о подписании мирового соглашения по спору с Газпромом

Газпром и Украина подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, сообщил замминистра юстиции Украины.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что переговоры между Газпромом и «Оператором газотранспортной системы Украины» в Вене завершены, но о подписании окончательных документов речь пока не идет.

В то же время источник сообщил, что РФ и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря. Именно это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

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