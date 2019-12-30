Мнение: Санкционные войны охватили планету! Причем тут Путин?

30.12.2019, 14:45, Разное

Прогрессивное человечество, которое еще вчера в едином порыве наказывало россиян за Путина – теперь само дерется внутри вроде бы своего сплоченного капиталистического коллектива, так что пух и перья летят.

И также прилетело даже Китаю, который вроде Крым не брал – а санкций все равно хлебнул, хлебает и судя по всему – хлебать будет!

Это 25-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!
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Источник: Вместе победим!



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