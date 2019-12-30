Мосгорсуд получил иск от Rambler против «Матч ТВ»

30.12.2019, 14:44, Новости дня

Московский городской суд получил иск от Rambler, в котором компания требует запретить показ Английской премьер-лиги на сайте канала «Матч ТВ», сообщили в пресс-службе суда.

«В Московский городской суд поступило исковое заявление ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к ООО «Национальный спортивный телеканал». В качестве требований истец просит суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование прямых трансляций футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22 в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте matchtv.ru», – сообщили в суде, передает ТАСС.

Дата заседания будет объявлена позднее.

Напомним, 10 декабря Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций Английской футбольной премьер-лиги на сайте «Матч ТВ» из-за нарушений авторских прав.

Ранее Rambler Group подавала в суд на Twitch, но позже отозвала иск, поскольку компании решили спор в досудебном порядке.



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