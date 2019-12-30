Эрдогана заподозрили в желании получить выгоду для своей семьи от вторжения в Ливию

30.12.2019, 14:44, Новости дня

Депутаты курдской Демократической партии народов проголосуют в парламенте против отправки турецких военных в Ливию, сообщил сопредседатель партии Сезай Тамали. По его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рискует жизнями турецких военных ради продажи вооружения своего зятя.

«Решение об отправке военных нарушает право народа. Мы этого не допустим», – сообщил Тамали, передает РИА «ФАН».

Он выразил мнение, что решение Эрдогана направить военных в Ливию связано с желанием увеличить продажи вооружения, которым занимаются родственники турецкого лидера. В частности, Тамали напомнил, что зять Эрдогана Байкрактар является владельцем завода по производству Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

26 декабря Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле после этого отметили, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.

В тот же день президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Подведены итоги ноябрьских продаж легких грузовиков в нашей стране: несмотря на заметную потерю популярности, у сегмента снова сменился лидер. Ульяновский же пикап в последний месяц осени потерял почти 40% покупателей, но все равно претендует на звание бестселлера. В ноябре в нашей стране купили 1,2 тысячи новых пикапов – это на 13% меньше, чем в ноябре […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика