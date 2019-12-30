Эрдогана заподозрили в желании получить выгоду для своей семьи от вторжения в Ливию

Депутаты курдской Демократической партии народов проголосуют в парламенте против отправки турецких военных в Ливию, сообщил сопредседатель партии Сезай Тамали. По его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рискует жизнями турецких военных ради продажи вооружения своего зятя.

«Решение об отправке военных нарушает право народа. Мы этого не допустим», – сообщил Тамали, передает РИА «ФАН».

Он выразил мнение, что решение Эрдогана направить военных в Ливию связано с желанием увеличить продажи вооружения, которым занимаются родственники турецкого лидера. В частности, Тамали напомнил, что зять Эрдогана Байкрактар является владельцем завода по производству Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

26 декабря Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле после этого отметили, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.

В тот же день президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.

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