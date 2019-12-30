Мнение: «Коммунизм» эпохи Возрождения, испорченные учебники и ненужные знания

1. Виктор Мараховский рассказывает, как в эпоху Ренессанса величайшие умы представляли себе идеальное общество будущего, и приходит к выводу, что в креативных кругах этот страшный идеал до сих пор жив и востребован:

https://t.me/vmarahovsky/1477

…заглянув в конец первого тома «Гаргантюа и Пантагрюэля» (а это, на всякий случай, почти пятьсот лет назад), мы увидим трогательное описание «Телемского аббатства» – утопического социального устройства, каким его представлял себе типичный позднеренессансный мечтатель.

Распространено идиотское мнение, будто «Телемское аббатство» – один из ранних образцов представлений из серии «как мы будем жить при коммунизме».

На самом деле это действительно до боли знакомое устройство, только никакого не коммунизма.

Значит, так. На берегу красивой речки стоит красивый замок о шести, кажется, башенках (следует длинное описание вплоть до деталей интерьера, причём с Рабле на этом месте сдувает малейшую иронию – никаких исполинских задов, гротескных обжорств и фантастического колбасного порно: всё расписано по серьёзке). В центре бассейн, баньки, фитнес, сады, зоны отдыха, по сторонам мужские и женские комнаты со всеми-всеми удобствами. Жители аббатства, не скованные ВООБЩЕ НИКАКИМ принуждением («делай что хочешь» – девиз братства/сестринства) имеют доступ в широкополосную библиотеку на всех языках, свободно занимаются, развлекаются, красиво одеваются, входят друг к другу с целью секса, дискутируют, играют, приходят и уходят когда хотят и наслаждаются равенством. И производят невероятное, огромное количество духовно-культурных ценностей.

В мир равенства не пускают только:

– людей из плохих семей

– некрасивых

– увечных

– больных

– презренных чиновников, монахов и прочее быдло.

Да, кстати: на что они живут и кто их обслуживает, кормит и одевает?

А) на госфинансирование, б) слуги – целый посёлок слуг. То есть презренный мир, наполненный быдлом, вонючими мужиками, чиновниками, попами, уродами и дураками – спонсирует щикарную жизнь креаклов, а те взамен над ним измываются и занимаются исступлённым петушкокукушингом, периодически меняясь половыми партнёрами под крики «прекрасен наш союз».

Если вам кажется, что это удивительно похоже на явления под названием «Союз Писателей СССР», «Российский кинематограф» или там «Шоколадный лофт» – то нет, вам не кажется.

Это они и есть.

Просто тогда, в далёком XVI столетии, производительные силы обществ были слабы, чтобы содержать такой накал богэмного шикардоса. Но богэмка упорно продолжала мечтать – во всех странах и на всех континентах. И как только ей представляется возможность – она тут же первым делом организовывает свои телемские аббатства и немедленно усиливает накал разоблачения вонючего мира за их стенами.

Потому что её презрение к миру – это и есть стены её аббатства. Это и есть тот вал, которым она огораживает круг т.н. «своих».

И это неизлечимо, ув. друзья. Нельзя сделать так, чтобы эти аббатства не возникали.

Можно лишь периодически разгонять их к чортовой матери.

Хотя Виктор пишет, что это никакой не «коммунизм», на деле примерно так его себе и представляют многие сегодняшние левые мечтатели. Более того, по очень похожим лекалам, с небольшими отличиями, коммунистическая элита прошлого пыталась выстроить свой личный быт в тех странах, где интеллигенция (тогдашний «креативный класс») пришла к власти в результате революций.

2. Коллега monetam пишет про одну из причин, по которым советская система образования не способствовала выработке у детей уважительного отношения к общественной собственности:

https://monetam.livejournal.com/1225498.html

Бесплатность проявлялась именно что в неважном качестве, и вечной борьбе именно «социалистического» характера, когда каждый стремился правдами-неправдами утянуть себе учебник поновее, и потом уж наплевательски к нему относился.

Как-либо штрафовали за порчу учебников? Нет.

Ну а раз в год потратить десятку на приобретение комплекта учебников было несложно, но…

Мирное перерастание социализма в коммунизм подразумевало передачу трат на блага из рук граждан-частников в адрес всяких общественных «фондов».

Поэтому приходилось терпеть.

Самому мне было весьма грустно, когда я получал разрисованный подранный учебник. Но делать было нечего…

3. В одном из недавних постов я написал, что школа готовит детей не к жизни, а к работе. Однако нашлись такие читатели, которые считают, что даже и к работе школа почти не готовит. Цитирую комментарий за авторством cansee:

https://olegmakarenko.ru/1750977.html?thread=719082689#t719082689

«Школа готовит детей к работе»?

Это большая ошибка. Готовит детей к чему-то нужному только начальная школа. Средняя и старшая – никакого отношения к работе не имеет и готовит детей исключительно к сдаче экзаменов, да и то очень плохо.

Современная система образования построена сплошь на ошибках.

Основная ошибка – детям дают не те знания, которые им обязательно пригодятся в жизни, а какую-то непонятно кем и для чего придуманную смесь. Хорошо хоть латынь не заставляют изучать, как в царские времена. В моё время, например, по алгебре целый год учили применять формулы сокращенного умножения. Кто сейчас из читателей этого блога использует их на практике? Кто использует, например, формулы оптики из курса физики? Или решает химические уравнения? Кому пригодилось знание строения паука-крестовика? Я убеждён – почти никому. И таких совершенно бесполезных знаний, которые пригодятся в жизни 0,001 проценту учащихся – целая школьная программа. 99,9% школьников забывают эти знания сразу же, сдав экзамен.

Вместе с тем, есть знания, которые, как написал автор поста, нужны будут всем, абсолютно всем. Простейшие навыки работы с деньгами – скажем, как распределить личные финансы. Базовые знания из медицины – как отличить аппендицит от скопления газов и почему антибиотиком нельзя вывести вирус. И прочее в том же духе. Но почему-то никто даже и не думает их включать в школьную программу.

Для работы надо было бы давать именно то, что пригодится на работе. Например, как составить резюме и разместить его на хедхантере. Можно было бы в рамках школы освоить парочку не особо сложных, но востребованных профессий – скажем, учить людей основам веб-разработки. Или учить вождению автомобиля и давать права. Или краткие курсы для бухгалтеров, поваров, сварщиков. Много разных профессий можно было бы рассмотреть, если бы школа готовила людей для работы. Но нет – этим занимаются ПТУ, куда люди могут попасть только отсидев за партами в школе 6-7 лет и прослушав кучу совершенно ненужных им знаний. Вот скажите, для чего ПТУшнику, который учится, скажем, на сварщика или экскаваторщика, изучать «Войну и мир» по литературе? Это произведение пригодится для управления экскаватором? Разумеется, нет. Конечно же он всё забудет сразу же после сдачи экзамена. Но зачем-то учат.

Другая ошибка – даже тем, кому пригодились бы физика, химия и астрономия, они пригодятся где-то в отдалённом будущем, значительно позже. После института. Когда большая часть знаний выветрится из головы и их придётся долго и упорно восстанавливать. Так почему было бы не давать эти знания непосредственно перед тем, как они будут нужны? И тем, кому они точно будут нужны – тем, кто учится на физика, химика или астронома? Но нет, почему-то их надо пихать в неподготовленные головы именно в школе абсолютно всем школьникам.

Это не единственные плохие стороны нашей школы. В общем-то, трудно сказать, что в ней сделано хорошо. Но почему-то министерство образования, вместо того чтобы реформировать школу и давать людям нужные знания, занимается распилом бабла на переиздании никому не нужных бумажных учебников, делая их с каждым разом только хуже.

То наблюдение, что начальная школа, по большей части, даёт универсально необходимые знания, а вот средняя и высшая – уже нет, является довольно-таки очевидным. Менее очевидно, что именно по этой причине большая часть людей в итоге с грехом пополам осваивает базовую программу начальной школы и использует её в жизни: учится читать простые тексты, выполнять простейшие арифметические действия, писать с орфографическими ошибками. В жизни эти навыки нужны на каждом шагу, так что у людей есть сильная мотивация эти навыки освоить.

Средняя школа, тоже даёт какие-то полезные знания, в том числе и нужные для работы, но получение этих знаний работает как лотерея, в которой подавляющее большинство билетов оказывается заведомо проигрышным для учащихся. Дети в средней школе довольно быстро начинают если не понимать это, то смутно чувствовать, отчего мотивация к учёбе у них резко падает. Если ребёнок глуп, он не справляется с учёбой, так как он глуп. Если он умён, ему сложно гнать от себя мысли, что во взрослой жизни строение паука-крестовика ему пригодится очень навряд ли.

Между тем, если бы в основу школьного обучения были бы положены именно потребности реальной жизни и реальные задачи, то детей можно было бы смотивировать учиться куда лучше – и в том числе осваивать нынешние школьные предметы.

К примеру, для освоения финансовой грамотности – а именно, процесса накопления денег, – крайне желательно иметь понятие об арифметической и геометрической прогрессии, а это уже программа далеко не начальной школы. Если детям поставить простую, понятную и привлекательную для здорового человека цель, – научиться зарабатывать деньги, — будьте уверены, всё необходимое для этого они будут осваивать с куда большей охотой, чем если им просто задавать абстрактные задачки.

Если объяснить детям важность умения красиво говорить и писать тексты для их будущей карьеры и личной жизни, то необходимость практиковаться в этом, – в том числе читать хорошую литературу, – придёт сама собой. Конечно, при этом придётся повыкидывать из списка школьной литературы тот идеологический мусор, который сейчас скармливают несчастным детям, однако это в любом случае давно пора сделать.

К сожалению, пока что в школах делают ровно обратное — всеми силами пытаются держать школьников на максимальном удалении от реальной жизни. Доходит до смешного: когда можно изучать, например, реальный язык программирования «питон», специально для детей изобретают какой-нибудь корявый язык «нотип» и учат ему — лишь бы только школьники невзначай не обучились случайно на информатике чему-то такому, что могло бы пригодиться им в реальной жизни.

Источник: Место для дискуссий

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