Иностранные производители авто задумались об уходе с российского рынка

Несколько производителей автомобилей заявили, что могут покинуть российский рынок, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Не могу гарантировать, что все игроки останутся на рынке. Но скажу одно: мы сейчас снизили баллы, чтобы максимально смягчить переходный период. Но затягивать с локализацией не следует. Некоторые производители до сих пор кожу для обивки салона возят из-за рубежа. А вот Volkswagen, например, закупает рязанскую кожу – они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок», – рассказал министр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что производители, вложившие средств в локализацию авто больше остальных, без сомнений впишутся «и в 2 тыс. баллов по 719-му постановлению через 2 года, и 3-4 тыс. баллов и до 5 тыс. к 2028 году».

Утилизационный сбор в 2021 или 2022 году также проиндексируют, добавил Мантуров.

«С 2021 или 2022 года будет индексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации, мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», – отметил глава ведомства.

Он отметил, что в Минпромторге знают те компании, которые продолжат вкладывать деньги в производство в России.

«Знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать – в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков», – заключил Мантуров.

В 2020 году продажи легковых автомобилей и LCV упадут на 8%, такой прогноз дала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

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