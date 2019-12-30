Швейцарский журналист отметил исключительный интеллект Путина

Президент РФ Владимир Путин покоряет собеседников своим интеллектом и свободной манерой общения, сообщил известный швейцарский тележурналист Дариус Рошбен, который брал интервью у главы российского государства в 2016 году.

Такое мнение журналист высказал в рамках проекта РИА «Новости», посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект представляет собой серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Комментируя манеру общения Путина, Рошбен отметил, что был сразу покорен интеллектом российского президента. «Я был поражен очень острым интеллектом Владимира Путина и также его иронией. Во время интервью и без камеры он с удовольствием любит шутить», – рассказал он.

По словам Рошбена, отличительной чертой российского президента также является его свободная манера общения. «Я отметил свободу тона его разговора. Главы западных государств и лидеры западных стран, с которыми я беседую, часто как будто чего-то боятся (не быть переизбранными, сказать лишнее, раздражения общественного мнения). Он же, напротив, кажется очень свободным и контролирующим себя. Это, несомненно, также результат его политического долголетия и его концепции власти», – добавил журналист.

Ранее экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини заявил, что секрет политического долголетия президента РФ Владимира Путина заключается в его способности говорить людям правду.

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