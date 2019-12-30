«Оператор ГТС Украины» рассказал о переговорах с Газпромом в Вене

Переговоры между Газпромом и «Оператором газотранспортной системы Украины» в Вене завершены, но о подписании окончательных документов речь пока не идет, сообщила пресс-служба «Оператора ГТС Украины».
«Сейчас завершен пятидневный переговорный марафон «Оператора ГТС Украины» и Газпрома, о подписании окончательных документов еще речь не идет. Будем держать в курсе», – говорится в сообщении пресс-службы украинской компании в Facebook.
Ранее в понедельник глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о завершении «переговорного марафона» с Газпромом в Вене.
В то же время источник сообщил, что РФ и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря. Именно это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.
Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
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