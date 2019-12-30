Американские ученые: Абдоминальный жир может снизить уровень интеллекта

Американские исследователи установили, что меньшее количество мышц в сравнении с большим показателем абдоминального жира способно негативно повлиять на уровень интеллекта. Причиной этого, могут быть изменения в иммунной системе.

Исследователи изучили сведения более 4000 участников биобанка Британии среднего и старшего возраста. Речь идет о прямых измерениях мышечной массы, подкожного и абдоминального жира, а также их воздействии на мышление в течение 6 лет. В ходе эксперимента исследователи наблюдали, могут ли изменения в активности иммунной системы описать связь между жиром, интеллектом и мышцами. Согласно результатам научной работы, личности от 40 до 50 лет с большим количеством абдоминального жира обладают худшими мыслительными способностями, становясь старше. Из этого следует, что люди начинают набирать лишние килограммы и при этом терять мышечную массу при наступлении среднего возраста.

Для преодоления этого следует выполнять упражнения, в особенности тренировки с тяжестями, необходимые женщинам средних лет. Как показали прошлые исследования, лица с более высоким ИМТ имеют высокую активность иммунной системы, активирующей зоны в головном мозге и вызывающей проблемы с познанием.

Благодаря эксперименту удалось обнаружить корреляцию между жировыми отложениями и снижением мыслительных способностей. Однако пока что неизвестно, способно ли это увеличить риск заболевания Альцгеймера. Эксперты планируют и дальше изучать данный вопрос.

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