Максим Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов

Продюсер рассказал фолловерам, что этот
новый год отпразднует совсем не так, как
хотелось бы. Он будет лететь в самолете.
Поинтересовался Максим Фадеев у своих фолловеров
и тем, встречал ли кто-нибудь праздник на огромной высоте. «Так получается, что Новый год буду
справлять в небе! (в самолете). У кого такие случаи были?», – спросил продюсер.
При этом Максим Фадеев выложил в свой «Инстаграм»
архивное фото, на котором запечатлены события 2002 года – шоу «Фабрика Звезд –
2». Также продюсер отметил, что это было очень давно, но вспоминает о том
времени он с теплом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее Максим Фадеев перестал быть наставником
Наргиз Закировой. До этого его покинули Елена Темникова и Полина Гагарина. Отметим,
что Наргиз ушла от продюсера с громким скандалом.
Как писали «Дни.ру», Максим Фадеев и звезда шоу «Голос» сотрудничали с 2014
года. Примечательно, что он зачастую расстается со своими исполнителями на
негативной ноте.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В канун главного зимнего торжества страны артист опубликовал в своем микроблоге стихотворение, которое вызвало неоднозначную реакцию общественности. В нем Шнуров подметил, что страну будут поздравлять уже давно привычные лица, такие как Филипп Киркоров и Владимир Путин. Он также подчеркнул, что своим молодым видом указанные медиа-персоны обязаны достижениям науки. В свою очередь член экспертного совета по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Много лет насиловал малолетнюю дочь: «русский Чарльз Мэнсон» попал на видео / 18 декабря
- Мнение: Основанная на фактах истина больше не является топливом для медиабизнеса / 27 декабря
- Тротуар из нарисованной плитки возмутил жителей Калининграда / 17 декабря
- Мнение: Как заработать в деревне, самая дорогая компания и главная миссия бизнеса / 14 декабря
- Пэрис и Ники Хилтон, Адриана Лима и другие на вручении обувной премии / 4 декабря
- Ирина Шейк показала любовника в кровати / 18 декабря
- Китаец Ли Цинъюнь является человеком, дожившим до 256 лет / 9 декабря
- Мнение: Парадокс МВД / 24 декабря