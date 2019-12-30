Максим Фадеев хочет отправиться на небеса после роспуска своих артистов

Продюсер рассказал фолловерам, что этот

новый год отпразднует совсем не так, как

хотелось бы. Он будет лететь в самолете.

Поинтересовался Максим Фадеев у своих фолловеров

и тем, встречал ли кто-нибудь праздник на огромной высоте. «Так получается, что Новый год буду

справлять в небе! (в самолете). У кого такие случаи были?», – спросил продюсер.

При этом Максим Фадеев выложил в свой «Инстаграм»

архивное фото, на котором запечатлены события 2002 года – шоу «Фабрика Звезд –

2». Также продюсер отметил, что это было очень давно, но вспоминает о том

времени он с теплом.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 28 Дек 2019 в 4:16 PST

Напомним, ранее Максим Фадеев перестал быть наставником

Наргиз Закировой. До этого его покинули Елена Темникова и Полина Гагарина. Отметим,

что Наргиз ушла от продюсера с громким скандалом.

Как писали «Дни.ру», Максим Фадеев и звезда шоу «Голос» сотрудничали с 2014

года. Примечательно, что он зачастую расстается со своими исполнителями на

негативной ноте.

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