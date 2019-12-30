Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал лицо после удаления татуировок

30.12.2019, 14:21, Разное

Сын Елены Яковлевой избавился от татуировок на подбородке, щеке и лбу. Денис Шальных показал в Instagram лицо после удаления рисунков.
Наследник актрисы продолжает сводить изображения, которые покрывают большую часть его тела. Начать этот процесс Денис Шальных решил с лица. Согласно размещенным в соцсети снимкам, окончательный результат удаления татуировок поклонникам еще не скоро предстоит увидеть. На одном из фото эпатажный сын Елены Яковлевой позировал перед камерой с отекшим лицом, которое стало ассиметричным после очередного косметологического курса. Тем не менее, молодой человек не собирается останавливаться на достигнутом.

Одной из последних процедур является сведение перманентного изображения с подбородка. Реакция фолловеров на действия бодибилдера оказалась неоднозначной. Одни поддержали Шальных за смелое решение, а другие заявили, что ему изначально не следовало увлекаться татуировками. «Бедняжка, мне так жалко его», «Мама дорогая!», «Нефиг было столько, и тем более на лице», — высказывались подписчики.



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