Анна Седокова мечтает о ребенке от нового бойфренда. И хотя передача называется «Ты не поверишь!», зрители охотно поверили певице.

Трое детей, рожденных от разных мужей, не останавливают знаменитость от возможности следующего материнства. Ребенок является лучшим, что происходит в жизни каждой женщины. Тем более, что за несколько месяцев знакомства с баскетболистом Янисом Тимма, они пришли к совместному решению иметь общего ребенка и даже не одного. С божьей помощью их планы реализуются, уверяет Седокова.

Историю, связанную с обвинениями в свой адрес со стороны бывшей супруги спортсмена, она считает неправильно изложенной в прессе. Ситуация счастливо разрешена, «все у всех хорошо».

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