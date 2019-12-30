Анна Седокова мечтает о ребенке от нового бойфренда. И хотя передача называется «Ты не поверишь!», зрители охотно поверили певице.
Трое детей, рожденных от разных мужей, не останавливают знаменитость от возможности следующего материнства. Ребенок является лучшим, что происходит в жизни каждой женщины. Тем более, что за несколько месяцев знакомства с баскетболистом Янисом Тимма, они пришли к совместному решению иметь общего ребенка и даже не одного. С божьей помощью их планы реализуются, уверяет Седокова.
Историю, связанную с обвинениями в свой адрес со стороны бывшей супруги спортсмена, она считает неправильно изложенной в прессе. Ситуация счастливо разрешена, «все у всех хорошо».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вице-премьер Дмитрий Козак (📸), 25 декабря: «Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России» Он же, 27 декабря: «Был выбор такой: между плохим и очень плохим». Ну, вот […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Джиджи Хадид и другие на вечеринке в честь 30-летия Тейлор Свифт / 15 декабря
- Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии / 25 ноября
- Мнение: Каналу «Стамбул» быть: Эрдоган ведет дело к отмене Конвенции Монтрё / 28 декабря
- Александр Серов разругался с дочерью / 19 декабря
- Рита Дакота рассказала о планах на Новый год / 14 декабря
- Мнение: Украинская Мата Хари? / 29 ноября
- Рейтинг падал, вот и надо было что-то делать / 25 ноября
- Медики предупредили о ранних признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы / 20 декабря