В Москве машина сбила женщину с двумя детьми на переходе

30.12.2019, 14:21, Разное

В Москве машина сбила женщину с двумя детьми. Инцидент произошел на Базовой улице, где находится нерегулируемый пешеходный переход.
В правоохранительных органах столицы сообщили, что пострадавшая мать и ее дочери доставлены в больницу с переломами, травмами головы и ушибами.

На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля «Опель Астра» и 3-х жителей Москвы проводится соответствующая проверка.



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