ФАС завела дело на Booking.com из-за требования не запрещать отелям сдавать номера дешевле

30.12.2019, 14:20, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба завела дело на Booking.com, об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее ведомство обязало компанию исключить пункт о предоставлении лучшей цены из соглашений с российскими партнерами.

Из сообщения следует, что дело завели 27 декабря. По версии ФАС, сервис нарушает закон в части навязывания средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

 



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