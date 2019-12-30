В Мурманске на «Свидетелей Иеговы» завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мурманских «Свидетелей Иеговы» за организацию экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Новая газета».

Силовики провели обыски по пяти адресам, где собирались верующие. Фигурантам вменяется «вовлечение новых лиц в деятельность экстремистской организации», которое выражалось в проведении молитвенных собраний и произнесении проповедей в течение последних двух лет.

13 декабря суд в Пензе приговорил к шести годам колонии главу местной общины «Свидетелей Иеговы» Владимира Алушкина по статье об экстремистской деятельности. Еще пятерых фигурантов дела осудили на два года условно за участие в деятельности экстремистской организации.

Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией в 2017 году.

О том, как преследуют и пытают иеговистов в России, читайте в материале «Свидетели и оковы».

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