Автоновости: Mitsubishi Eclipse Cross поднимется над собой в Токио

Компания Mitsubishi анонсировала для выставки Tokyo Auto Salon сразу семь новинок. При этом ни одной новой модели среди них не будет: январская экспозиция посвящена в основном индустрии тюнинга. Зато любой из концептов можно легко запустить в производство.

Базой для тюнинг-проектов стали пять моделей японской марки: eK Cross, Delica D:5, гибридный кроссовер Outlander, Eclipse Cross и будущий K-Wagon Super Height. Самым интересным можно считать, пожалуй, тот, что основан на "Эклипсе" – кроссовер пережил немало доработок.

Машину для активного отдыха под названием Weekend Explore Specification (заглавное фото)построили при помощи кит-комплекта для подвески от фирмы Air Force Suspension Japan. Пневмоэлементы в подвеске позволяют кроссоверу менять величину дорожного просвета, причем делать это можно дистанционно – при помои специального пульта.

Кроме того, Eclipse Cross обули во внедорожные шины Toyo Tires Open Country R/T на дисках Rays Team Daytona M9, снабдили экспедиционным багажником и специализированным приложением для смартфона.

Багажник – правда, на этот раз микроскопический – стал отличительной чертой кей-кара eK Cross Wild Beast, которому тоже придали слегка внедорожный имидж. Mitsubishi Outlander превратился в спасательную машину с установкой спутниковой связи, а на базе актуальной "Делики" построили сразу два концепта.

Первый по имени All Blacks в свое время работал машиной поддержки для команды Новой Зеландии по регби, второй получил новое оформление передней части, разработанное японским режиссером и писателем Терри Ито.

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