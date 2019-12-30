Автоновости: В Москве украли, но быстро нашли очень дорогой лимузин Сталина

Уникальный ЗИС-115 из Гаража особого назначения стоит, по некоторым оценкам, 2,5 млн евро, поэтому нет ничего удивительного в том, что автомобиль стал объектом интереса похитителей. Правда, далеко им уехать не удалось.

Впрочем, к самому лимузину слово "уехать" не относится: раритет оказался не на ходу. Как сообщает telegram-канал Baza, похитили автомобиль при помощи эвакуатора, снабдив поддельными номерами. Партийный лимузин хранился в гараже, куда злоумышленники каким-то образом получили доступ.

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По данным канала, этот экземпляр ЗИС-115 принадлежит начальнику службы безопасности одного из украинских бизнесменов, который сейчас находится у себя на родине под домашним арестом. Утверждается, что о похищении он узнал благодаря системе охраны, которая прислала оповещение на телефон.

Владелец автомобиля попросил своего знакомого проверить гараж, в котором хранился раритет, но тот обнаружил лишь опустевший бокс.

Впрочем, как оказалось позже, машину лишь переместили из одного гаража в другой (по всей видимости, так называемый "отстойник"), где ее и обнаружили полицейские. Предположительно, преступники собирались в ближайшее время перебить номера и сбыть ЗИС с рук, но не успели. Однако самих похитителей пока задержать не удалось.

ЗИС-115 выпускался в период с 1949 по 1955 годы в разных вариантах, включая бронированный. Всего было собрано 56 экземпляров, но до наших дней дожило не более половины из них.

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