Названы сроки серийных поставок самолета Ил-114-300

30.12.2019, 14:19, Новости дня

ПАО «Ил» планирует начать серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 в 2023 году, сообщили в компании.

«Планируется приступить к наземным, а затем летным испытаниям первого опытного образца Ил-114-300 в следующем году. В конце 2020 года к программе испытаний планируется подключить самолет Ил-114-300, собранный на ЛАЗ им. П. А. Воронина. В 2022 г. предполагается завершить сертификацию Ил-114-300, с 2023 года – начать серийные поставки», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, в пятницу глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что самолеты Ил-114 и глубоко модернизированная версия Ил-96 (Ил-96-300) совершат первые полеты в 2020 году.



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