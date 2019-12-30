«Дилдо затыкает дырочку»: известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой

30.12.2019, 14:18, Разное

Украинские исполнители Monatik и Надя Дорофеева стали
участниками юмористического шоу на ютуб «Comment out». Гости проекта боролись
за новогодний приз: холодильник заполненный алкоголем, варениками и замороженными
окорочками.

В рамках шоу Дмитрию, именно так зовут Monatik в реальной
жизни, пришлось разыгрывать Ольгу Бузову по телефону. В беседе с российской знаменитостью
артист говорил следующий текс: «Привет, это Дима
Monatik
. Как дела?
Ты классный инфлюенсер, к тебе прислушиваются. У меня просьба. У нас проходит
экологическая акция. Можно тебя попросить выложить «сторис» или пост с призывом:
«Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Они
попадают в океан и душат дельфинов». Понимаешь? Дилдо затыкает дырочку дельфинам
и они не могут дышать. Сделаешь? Я пришлю в WhatsApp коллаж с дельфином и дилдо».

Когда Monatik дозвонился до Ольги Бузовой, та спокойно его
выслушала. Она наивно согласилась выполнить просьбу Дмитрия. Судя по всему, Ольга не
поняла, что такое дилдо (фаллоимитатор – прим.ред.), поэтому слова артиста ее
не смутили

«Ты пришли, пожалуйста. Я все посмотрю и, конечно, поддержу.
Я тоже за экологию и за дельфинов, и за мир во всем мире», – сказала Ольга Бузова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 30 Дек 2019 в 2:29 PST

Когда поющая телеведущая повесила трубку, все присутствующие в студии
покатились со смеху. «Оля, спасибо! Ты прекрасна! Оля, ты такой добрый человек»,
– кричал Monatik.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Я очень не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Даже тех, кого я сама не переношу на дух. Ксения Собчак, отвечая на вопрос, знает ли она, кем была Яна Рудковская в прошлом, с издёвкой заявила, что та работала в маникюрном салоне. Фото: Соцсети Яну Рудковскую такое предательство и наглая ложь возмутили. И знаете, ради объективности, я […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика