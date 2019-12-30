«Дилдо затыкает дырочку»: известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой

Украинские исполнители Monatik и Надя Дорофеева стали

участниками юмористического шоу на ютуб «Comment out». Гости проекта боролись

за новогодний приз: холодильник заполненный алкоголем, варениками и замороженными

окорочками.

В рамках шоу Дмитрию, именно так зовут Monatik в реальной

жизни, пришлось разыгрывать Ольгу Бузову по телефону. В беседе с российской знаменитостью

артист говорил следующий текс: «Привет, это Дима

Monatik

. Как дела?

Ты классный инфлюенсер, к тебе прислушиваются. У меня просьба. У нас проходит

экологическая акция. Можно тебя попросить выложить «сторис» или пост с призывом:

«Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Они

попадают в океан и душат дельфинов». Понимаешь? Дилдо затыкает дырочку дельфинам

и они не могут дышать. Сделаешь? Я пришлю в WhatsApp коллаж с дельфином и дилдо».

Когда Monatik дозвонился до Ольги Бузовой, та спокойно его

выслушала. Она наивно согласилась выполнить просьбу Дмитрия. Судя по всему, Ольга не

поняла, что такое дилдо (фаллоимитатор – прим.ред.), поэтому слова артиста ее

не смутили

«Ты пришли, пожалуйста. Я все посмотрю и, конечно, поддержу.

Я тоже за экологию и за дельфинов, и за мир во всем мире», – сказала Ольга Бузова.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 30 Дек 2019 в 2:29 PST

Когда поющая телеведущая повесила трубку, все присутствующие в студии

покатились со смеху. «Оля, спасибо! Ты прекрасна! Оля, ты такой добрый человек»,

– кричал Monatik.

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