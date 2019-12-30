«Дилдо затыкает дырочку»: известный певец жестко поиздевался над наивной Бузовой

Украинские исполнители Monatik и Надя Дорофеева стали
участниками юмористического шоу на ютуб «Comment out». Гости проекта боролись
за новогодний приз: холодильник заполненный алкоголем, варениками и замороженными
окорочками.
В рамках шоу Дмитрию, именно так зовут Monatik в реальной
жизни, пришлось разыгрывать Ольгу Бузову по телефону. В беседе с российской знаменитостью
артист говорил следующий текс: «Привет, это Дима
Monatik
. Как дела?
Ты классный инфлюенсер, к тебе прислушиваются. У меня просьба. У нас проходит
экологическая акция. Можно тебя попросить выложить «сторис» или пост с призывом:
«Не выбрасываете старые дилдо и секс-игрушки вместе с органическим мусором. Они
попадают в океан и душат дельфинов». Понимаешь? Дилдо затыкает дырочку дельфинам
и они не могут дышать. Сделаешь? Я пришлю в WhatsApp коллаж с дельфином и дилдо».
Когда Monatik дозвонился до Ольги Бузовой, та спокойно его
выслушала. Она наивно согласилась выполнить просьбу Дмитрия. Судя по всему, Ольга не
поняла, что такое дилдо (фаллоимитатор – прим.ред.), поэтому слова артиста ее
не смутили
«Ты пришли, пожалуйста. Я все посмотрю и, конечно, поддержу.
Я тоже за экологию и за дельфинов, и за мир во всем мире», – сказала Ольга Бузова.
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Когда поющая телеведущая повесила трубку, все присутствующие в студии
покатились со смеху. «Оля, спасибо! Ты прекрасна! Оля, ты такой добрый человек»,
– кричал Monatik.
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