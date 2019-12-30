53-летний Павлик женится на 25-летней пассии

30.12.2019, 14:18, Новости дня

Украинский певец Виктор Павлик намерен жениться на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Об этом он рассказал в комментарии программе «Светская жизнь» на «1+1».

«2020-й уже на носу, и именно в этом году планируется наша бешеная свадьба. Еще непонятно, когда: или в мае, или в июне, потому что она (Репяхова. – «ГОРДОН») там что-то по звездам вычисляет», – рассказал Павлик.

По словам певца, он часто контактирует с мамой своей невесты. Женщина старше его на четыре года.

«С отцом мы ни разу не встречались, потому что они давно разошлись», – добавил Павлик.
Он отметил, что его не интересует реакция родителей на их с Репяховой отношения.

«Главное – мы с Катей любим друг друга, она очень сильно хочет этой свадьбы и ждет, как никто!» – рассказал исполнитель.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова рассказала в начале августа, что встречается с певцом четыре года

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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