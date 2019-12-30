Украина не намерена отзывать иски против России – Малюська

Министерство юстиции не планирует отзывать иски против России в международных судах. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

«По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов сейчас нет. Я могу инициировать отказ от иска или заключение любого мирового соглашения, если увижу какой-то позитив от этого. Например, я откажусь от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», – сказал министр.

Отвечая на вопрос о новых исках Украины против России, Малюська отметил, что Минюст сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости.

«Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем», – заявил он.

По словам министра, судебные процессы, которые велись до сих пор и ведутся сейчас, «проходят как-то хаотично и несогласованно».

С начала российской агрессии Украина подала уже пять исков против России в ЕСПЧ.

9 мая 2018 года ЕСПЧ передал в Большую палату четыре дела, которые касаются аннексии Крыма и нарушений прав человека на полуострове и Донбассе. Дела были зарегистрированы в ЕСПЧ в 2014 году (одно), 2015-м (одно) и 2016-м (два). Они касаются нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека: ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), ст. 5 (право на свободу и безопасность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

11 сентября 2019 года в Страсбурге состоялось первое заседание ЕСПЧ по делу об аннексии Крыма. На нем российская сторона утверждала, что Киев не исчерпал возможности решить спор в судах Крыма и РФ. Украина просила европейский суд признать, что он может рассматривать ее иск.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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