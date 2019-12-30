Наставник «Десны» признан лучшим тренером 2019 года в Украинской премьер-лиге

Наставник «Десны» Александр Рябоконь признан лучшим тренером 2019 года в Украинской премьер-лиге, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров.

Средний балл Рябоконя за год составил 4,34 из 5 возможных. Это на 0,02 балла больше, чем у португальского тренера «Шахтера» Луиша Каштру и наставника «Зари» Виктора Скрипника.

Четвертое место занял тренер «Александрии» Владимир Шаран (4,2), пятое – наставник «Динамо» Алексей Михайличенко (4,06).

Рябоконь чаще остальных тренеров в 2019 году получал приз лучшему наставнику тура в УПЛ (шесть раз).

По информации ресурса, по итогам календарного года (конец прошлого и начало текущего сезонов) «Десна» является третьей лучшей командой после «Шахтера» и «Динамо».

После 18 туров чемпионата Украины сезона 2019/20 черниговская команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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