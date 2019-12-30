Синоптик рассказала о погоде в Украине на Новый год

31 декабря в ряде регионов Украины ожидается мокрый снег, местами с дождем, сообщила 30 декабря в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки прогнозируют на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

«На остальной территории – без существенных осадков. В дальнейшем, ближе к вечеру вторника и в ночь на Новый год, то есть на 1 января, мокрый снег распространится на большей части Украины. Только юг избежит существенных осадков. Поскольку именно днем 31 декабря и ночью 1 января вот этот небольшой мороз начнет размываться слабыми «плюсами», то и снег местами будет переходить в дождь», – сообщила Диденко.

1 января в центре, на востоке и на юге будет облачно с небольшими осадками, на севере и западе ожидается сухая погода.

«Важный нюанс. 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно», – продолжила Диденко.

В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня без существенных осадков, 1 января начнется мокрый снег, местами с дождем.

«В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1…-3 °C, завтра днем потеплеет до +1…+3 °C. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около нуля, то есть от -1…+2 °C… 31 декабря и 1 января в Киеве – сильный ветер», – рассказала синоптик.

Цей день прийшов.День, про який мене питають практично одразу після Паски — а яка буде погода на Новий рік?Комусь із… Posted by Наталка Діденко on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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